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ضباط النظام العام الألمان تعرضوا لاعتداءات أثناء تطبيق إجراءات كوفيد-19

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ضباط النظام العام الألمان تعرضوا لاعتداءات أثناء تطبيق إجراءات كوفيد-19 ضباط النظام العام الألمان تعرضوا لاعتداءات أثناء تطبيق إجراءات كوفيد-19

مصراوي Masrawy

05:55 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ):
ذكرت صحيفة "فيلت أم سونتاج'' اليوم الأحد أن العشرات من الضباط التابعين لمكتب النظام العام الألماني تعرضوا لاعتداء لفظي وبدني هذا العام أثناء محاولتهم فرض إجراءات .

وأجرت الصحيفة مسحا على 15 مكتبا للنظام العام في المدن الكبرى بأنحاء ألمانيا.

وأظهر المسح وقوع 65 اعتداء جسديا على ضباط النظام العام منذ ربيع هذا العام. وتكررت هذه الاعتداءات بشكل خاص في العاصمة برلين بـ(23 حالة) وكولونيا (18 حالة) وبريمن (10 حالات).

ووجهت المدن إتهامات جنائية ضد مواطنين عدوانيين في أكثر من 200 قضية.

وقالت إدارات المدن إن ضباطها أصيبوا بكسور في العظام وكدمات وإلتواءات. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مئات الاعتداءات اللفظية وحالات لأشخاص يبصقون أو يسعلون عمدًا على عمال خدمات الطوارئ.

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