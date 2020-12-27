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تستمر 3 سنوات.. وزير السياحة يناقش إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر

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تستمر 3 سنوات.. وزير السياحة يناقش إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر تستمر 3 سنوات.. وزير السياحة يناقش إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر

مصراوي Masrawy

06:00 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا في إطار استعداد الوزارة لإعداد استراتيجية ترويجية وتسويقية وإعلامية متكاملة وإطلاق حملة دولية للترويج للسياحة المصرية في الخارج.

وبحسب بيان اليوم، حضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات من الوزارة، بالإضافة إلى مستشار الوزير للتسويق والدراسات الاستراتيجية.

وناقش الاجتماع، الخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الحملة الترويجية الدولية لمصر بالخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على اختيار شركة دولية كبرى لوضع استراتيجية إعلامية وترويجية وتسويقية للدولة لوضع الأسس العلمية السليمة لإعداد هذه الحملة الترويجية التي من شأنها الترويج للمقاصد السياحية المصرية والتي من المقرر أن تستمر لمدة 3 سنوات.

كما تم مناقشة الاستراتيجية الخاصة بالمراحل النهائية من تعاقد الاتحاد المصري للغرف السياحية مع شركة دولية، وحيث سبق وأن قامت الوزارة بدراسة مماثلة عام 2009.

ودارت المناقشات حول المحاور الأساسية لهذه الحملة، والاستراتيجية العامة واستراتيجية استهداف الأسواق والسائحين من مختلف الأسواق وخاصة الأسواق المصدرة للسياحة إلى .

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