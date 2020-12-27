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مصراوي Masrawy

زيادة طفيفة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى اليوم.

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السيسي لرئيس جنوب أفريقيا: "سد النهضة يجب أن يحفظ حقوق مصر المائية"

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

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التعليم العالي: سنعلق الدراسة بالجامعات إذا عجزنا عن توفير التعليم فى بيئة صحية أمنة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن اتخاذ قرار بتعليق العملية التعليمية داخل الجامعات والغلق؛ سيتم في حالة العجز عن توفير تعليم فى بيئة صحية أمنة للطلاب.

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محافظ مطروح: توزيع الكمامات مجانًا على المواطنين لحثهم على الوقاية

كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تفاصيل مشاركته في حملة التوعية ضد فيروس كورونا.

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الشركة القابضة تكشف حقيقة وقف الطيران مع دول جديدة

قال الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه لم يتم قطع الطيران مع أى دولة حول العالم، سوى مع الدول التى قامت مسبقا بإيقاف استقبال الطائرات.

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بعد وفاة وإصابة 16 فى الحريق.. القبض على مالك ومدير مستشفى الأمل بالعبور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك ومدير إحدى المستشفيات الكائنة بمنطقة العبور بالقليوبية "مخصصة حجر صحى لمصابى فيروس كورونا " ومشرف التمريض بالمستشفى وممرضان وذلك عقب نشوب حريق بغرفة العناية المركزة بالمستشفى وبداخلها "عدد من المرضى" نتيجة حدوث خلل بالتوصيلات الكهربائية لأحد أجهزة قياس العلامات الحيوية بالجسم، أدى ذلك إلى وفاة 10 من المحجوزين وإصابة 6 آخرين بحالة إختناق وحروق متفرقة.

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الدراسة والامتحانات ومستشفيات العزل.. أبرز قرارات التعليم العالي لمواجهة أزمة كورونا

أصدرت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، السبت، عددًا من القرارات المهمة، بشأن استكمال الدراسة في الكليات، بالإضافة إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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إيبارشيات تقرر إقامة قداسات "الميلاد" و"الغطاس" دون حضور.. ومصادر توضّح موقف قداس البابا

تحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية، خلال الأيام المقبلة بعيد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، في ظل تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي استدعى الكنيسة لإصدار قرار بتعليق القداسات وكافة الخدمات الكنسية لمدة شهر بدء من شهر ديسمبر المنقضي.

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‏شرطة ناشفيل الأمريكية: نعمل على أكثر من 500 أثر محتمل للتحقيق في الانفجار

‏أعلنت شرطة ولاية ناشفيل الأمريكية، مساء أمس السبت، عن أنها تبحث عن عدد من الأشخاص بما يخص حادث انفجار الذي وقع الجمعة، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

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وفاة ١٨ شخصًا بدار رعاية في بلجيكا بعد زيارة "بابا نويل" مصاب بكورونا

توفي ١٨ شخصًا مقيمون في دار رعايا في بلجيكا، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-١٩) بعد زياره "بابا نويل" مصاب بالفيروس، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

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البابا تواضروس الثاني: لن أتردد في تناول لقاح كورونا

أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن أمنياته في أن يكون العام الميلاد الجديد سعيدًا على الجميع، موجهًا رسالة للمواطنين: "سنة جديدة سعيدة وربنا يديم الأفراح باستمرار".

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دخلا العزل معا.. وفاة سيدة مصابة بكورونا ورضيعها يلحق بها بدقائق في كفر الشيخ

وسجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، السبت، وفاة سيدة في العقد الثالث من عمرها، وتدعى "غادة.ش.ع"، وتقيم بمركز الرياض فى كفر الشيخ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ورضيعها عمر 3 أيام.

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اكتشاف أول إصابتين بكورونا المتحور في كندا

أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، السبت، عن أول حالتين مؤكدتين لفيروس (كوفيد-19) المتحور والذي تم اكتشافه للمرة الأولى في المملكة المتحدة، لتصبح أونتاريو هي أول مقاطعة معروفة في كندا تحدد السلالة الجديدة للفيروس.

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