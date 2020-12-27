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اليوم.. نظر دعوى على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من منصبه

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اليوم.. نظر دعوى مرتضى منصور على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من منصبه اليوم.. نظر دعوى على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من منصبه

مصراوي Masrawy

04:00 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى رئيس نادي الموقوف بقرار من وزارة الشباب والرياضة، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بعزله لمدة أربع سنوات وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.

وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.

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