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​​برلماني: الفصل التشريعي الجديد لـ"النواب" عليه مسئوليات كبيرة

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​​برلماني: الفصل التشريعي الجديد لـ"النواب" عليه مسئوليات كبيرة ​​برلماني: الفصل التشريعي الجديد لـ"النواب" عليه مسئوليات كبيرة

مصراوي Masrawy

03:30 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

قال النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب، ولجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن مجلس النواب القادم للفصل التشريعي الثاني، عليه مسئوليات كبيرة، من أجل تلبية طموحات الشعب المصري.

وأضاف عبدالعزيز خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، أننا سنكمل البنية التشريعية التي تتوافق مع دستور 2014، ومنها على سبيل المثال قانون الإدارة المحلية الذي يجب التوافق عليه والموافقة عليه، من أجل مواجهة كافة المشكلات التي تواجه المجتمع.

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