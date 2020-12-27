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الأحد.. "الأمور المستعجلة" تنظر دعوى نقل أموال "الإخوان" لخزانة الدولة

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الأحد.. "الأمور المستعجلة" تنظر دعوى نقل أموال "الإخوان" لخزانة الدولة الأحد.. "الأمور المستعجلة" تنظر دعوى نقل أموال "الإخوان" لخزانة الدولة

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة "الإخوان" الإرهابية، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر "الإخوان"، ونقلها لخزانة الدولة.

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات "الإخوان" ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كلا من ورثة الراحل محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

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