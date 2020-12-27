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​​مرصد الأزهر يدين الغارات الصهيونية على غزة.. ويندد باقتحام مصلى "باب الرحمة"

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​​مرصد الأزهر يدين الغارات الصهيونية على غزة.. ويندد باقتحام مصلى "باب الرحمة" ​​مرصد الأزهر يدين الغارات الصهيونية على غزة.. ويندد باقتحام مصلى "باب الرحمة"

مصراوي Masrawy

02:13 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:

أدان مرصد الأزهر بأشد العبارات الغارات التي شنَّها الكيان الصهيوني، أمس الجمعة، على مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر، ما تسبب في إلحاق أضرار بمسجد "الودود" وبعض المنشآت الطبية ومنازل المواطنين.

وأكد المرصد في بيان له، السبت، أن جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته ومقدراته إرهاب غاشم يمضي دون مساءلة أو عقاب من قِبَل المجتمع الدولي الذي يقف معصوب العينين أمام عنف هذا الكيان الغاصب.

وندِّد مرصد الأزهر باقتحام الكيان الصهيوني، صباح اليوم، مصلى "باب الرحمة" في حلقة جديدة من سلسلة الاقتحامات الصهيونية المتكررة التي تستهدف السيطرة على المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تلك الممارسات الصهيونية المتطرفة، واتخِّاذ مواقف حازمة من شأنها أن تحافظ على أرواح الفلسطينيين وتقف دون المساس بالمقدسات الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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