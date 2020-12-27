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​الخسائر وصرف المنحة.. "المنشآت السياحية" تناقش تداعيات كورونا

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​الخسائر وصرف المنحة.. "المنشآت السياحية" تناقش تداعيات كورونا ​الخسائر وصرف المنحة.. "المنشآت السياحية" تناقش تداعيات كورونا

مصراوي Masrawy

02:00 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

تعقد غرفة المنشآت السياحية، غدًا الاثنين، جمعيتها العمومية برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، بحيث لا تزيد نسبة المشاركة عن 50% من الطاقة الاستعابية للقاعة وفقًا للقواعد المحددة لعقد الاجتماعات في الأماكن المفتوحة.

وقال مصدر بالغرفة، إن الاجتماع سيناقش عددًا من الملفات المهمة منها تغيير مسمى الغرفة من غرفة المنشآت السياحية، إلى "غرفة المنشآت والمطاعم السياحية"، واستعراض تقرير مجلس إدارة الغرفة والجهود التي تمت خلال الفترة السابقة وخاصة التي واكبت انتشار كورونا، والخسائر التي تعرض لها القطاع وما قدمه مجلس الإدارة من أعمال لصالح الأعضاء.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي" أنه تم تخفيض قيمة اشتراك المنشأة بالغرفة بنسبة 50%، وإعفاء بعض المنشآت السياحية المغلقة بعد التأكد من ذلك من وزارة السياحة من عدم تشغيلها وتقسيط اشتراكات الغرفة للبعض الآخر وعلى الأخص في الأقصر عن أعوام 2017 و2018 و2019 وفي مدينة العريش من الأعوام 2018 و2019 و2020 نظرًا للظروف الصعبة الحالية نتيجة .

من ناحيته، استعرض عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، المكتسبات والإنجازات التي حققتها الغرفة منها: "الحصول على موافقة وزير القوى العاملة لدفع مرتبات العاملين المؤمن عليهم من صندوق إعانات الطوارئ للعمال الدفعة الأولى، والحصول على موافقة صرف الدفعتين الثانية والثالثة من صندوق إعانة الطوارئ، تم صرف الدفعة الأولى بالفعل لكل المتقدمين وإعادة فتح باب التقدم لصرف هذه الدفعة لمن لم يسبق له التقدم بجانب الاحتفاظ بالعمالة المدربة وتأكيد صرف حقوق العاملين طرف المنشأة واستلام كافة مستحقاتهم كاملة".

وأشار المصري، إلى تشكيل لجنة لتسهيل القروض الخاصة المقدمة من البنوك بمبادرة البنك المركزي وللقروض الميسرة وشروط الاستفاده منها بفائدة 5% (60 % للمرتبات و40% للمصاريف الأخرى) وبدون دراسة ائتمانية وبضمان من وزارة المالية.

وأوضح رئيس الغرفة، أن وزارة السياحة والآثار، وافقت على تخفيف الأعباء عن مستأجري الكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية وتخفيـض القيمة الإيجارية بنسبة 50% عليهم، مع اعتبار فترة غلق المتاحف والمواقع الأثرية فترة توقف إجبارية يتم إضافتها بعد عودة العمل إلى مدة التعاقد، تخفيفًا للآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على مستأجري البازارات والكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية.

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