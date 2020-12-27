بعد وفاة وإصابة 16 فى الحريق.. القبض على مالك ومدير مستشفى الأمل بالعبور

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك ومدير إحدى المستشفيات الكائنة بمنطقة العبور بالقليوبية "مخصصة حجر صحى لمصابى فيروس كورونا " ومشرف التمريض بالمستشفى وممرضان وذلك عقب نشوب حريق بغرفة العناية المركزة بالمستشفى وبداخلها "عدد من المرضى" نتيجة حدوث خلل بالتوصيلات الكهربائية لأحد أجهزة قياس العلامات الحيوية بالجسم، أدى ذلك إلى وفاة 10 من المحجوزين وإصابة 6 آخرين بحالة إختناق وحروق متفرقة.

ورجح مشرف التمريض حدوث الحريق نتيجة ماس كهربائى بجهاز التنفس الصناعى وساعد على الاشتعال الأكسجين الموصل بالجهاز . ​