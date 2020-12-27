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الأسبوع في 9 صور: كورونا يضرب العالم بقسوة في وداع 2020.. وبابا نويل يبحر مبتعدًا

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الأسبوع في 9 صور: كورونا يضرب العالم بقسوة في وداع 2020.. وبابا نويل يبحر مبتعدًا

في هذا التقرير المصوّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد عاد كورونا ليضرب العالم بقسوة قبيل نهاية عام 2020 مخلفًا نحو 80 مليون إصابة، وأكثر من 1.7 مليون وفاة، في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا ظهور سلالات جديدة للفيروس المتحور. والمزيد تجدونه في الصور.


1- ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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2- إغلاق الحدود الفرنسية يسبّب ارتباكًا في ميناء دوفر البريطاني بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

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3- بجوار شجرة عيد الميلاد.. أحد المتوفين في الموجة القاتلة من كورونا التي تضرب العالم بقسوة

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4- مسنون يحضرون حفلة موسيقية من خلف الزجاج خوفًا من عدوى كورونا

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5- آثار الانفجار الهائل الذي ضرب مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي صبيحة أعياد الميلاد

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6- حمار يرتدي على رأسه قبعة بابا نويل يداعب طفلة صغيرة في إيرلندا

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7- شروق الشمس فوق مدينة فانكوفر في كندا

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8- ظهور البرق البركاني فوق جبل ساكوراجيما مع ثوران البركان بالقرب من تاروميزو باليابان

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9- رجل يرتدي زي بابا نويل يبحر مبتعدًا في عرض البحر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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