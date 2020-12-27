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مقيم آسيوي: لا داعي للخوف من لقاح كورونا.. شاهدنا ولي العهد يتلقاه

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مقيم آسيوي: لا داعي للخوف من لقاح كورونا.. شاهدنا ولي العهد يتلقاه مقيم آسيوي: لا داعي للخوف من لقاح كورونا.. شاهدنا ولي العهد يتلقاه
بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد للفيروس.. داعيًا الجميع إلى سرعة التسجيل

مقيم آسيوي: لا داعي للخوف من لقاح كورونا.. شاهدنا ولي العهد يتلقاه

أكد مقيم من الجنسية الآسيوية بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا عدم تخوُّفه من اللقاح بعد أن رأى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يتلقاه أمس.

وتحدث المقيم لقناة العربية، ودعا الجميع لسرعة التسجيل لتلقي اللقاح، وعدم التخوف منه.

الجدير بالذكر أن التطعيم باللقاح يتم حاليًا في الرياض وجدة لمن هم ضمن المرحلة الأولى، كما سيتم افتتاح مراكز للقاح في باقي المناطق.لقاح كورونا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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