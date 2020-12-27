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وفاة ١٨ شخصًا بدار رعاية في بلجيكا بعد زيارة "بابا نويل" مصاب بكورونا

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وفاة ١٨ شخصًا بدار رعاية في بلجيكا بعد زيارة "بابا نويل" مصاب بكورونا وفاة ١٨ شخصًا بدار رعاية في بلجيكا بعد زيارة "بابا نويل" مصاب بكورونا

مصراوي Masrawy

12:41 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

وكالات

توفي ١٨ شخصًا مقيمون في دار رعايا في بلجيكا، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-١٩) بعد زياره "بابا نويل" مصاب بالفيروس، حسبما ذكرت اليوم.

ونقلت روسيا اليوم، عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قولها، إن "بابا نويل" وفريقه نقلوا العدوى في وقت سابق من هذا الشهر لـ121 مقيمًا و36 عاملاً بدار الرعاية الواقعة بمدينة أنتويرب.

وألقى مغردون اللوم على "بابا نويل" بعد تداول صوره داخل دار الرعاية قبل أسبوعين، تزامنا مع تسجيل زيادة في الوفيات داخل المنشأة.

وتم الكشف عن إصابة "بابا نويل" بالفيروس بعد 3 أيام من زيارته، ما دفع مسؤولي الدار لإجراء فحوص مكثفة للمقيمين.

في المقابل، شكك خبير الفيروسات البلجيكي مارك فان رانست في أن يكون "بابا نويل" مسؤولا عن جميع حالات العدوى، لافتا إلى أن "عدد الإصابات أكبر من أن يتسبب فيها شخص واحد".

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