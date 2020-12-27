أخبار عاجلة

"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام -
"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية -
بالفيديو .. شاهد أفضل 20 صورة للأرض من الفضاء بتوقيع "ناسا" -
"الغامدي": جاهزون لاستقبال المصلين في المسجد النبوي خلال الإجازة -
أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول أوروبية -
‏ماكرون: بريطانيا ستظل حبيبتنا والأشهر الأولى من 2021 ستكون صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الجليدي في طهران إلى 8 قتلى و13 مفقودًا

Print
ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الجليدي في طهران إلى 8 قتلى و13 مفقودًا ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الجليدي في طهران إلى 8 قتلى و13 مفقودًا

مصراوي Masrawy

12:13 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

إيران - (أ ش أ)

أعلن المدير العام لإدارة الأزمات في العاصمة الايرانية طهران، مساء أمس السبت، العثور على جثث 8 من متسلقي الجبال قتلوا جراء انهيار جليدي وقع أمس في مرتفعات طهران ولا يزال مصير 13 شخصًا مجهولاً.

وأشار منصور دورهاتي، مدير عام إدارة الأزمات في محافظة طهران - في تصريح لوكالة أنباء (فارس) الإيرانية - إلى وجود 20 فريق إغاثة و100 من رجال الإغاثة.

واضاف أن عمليات البحث عن مفقودين في مرتفعات طهران، لا تزال قائمة بواسطة فريق الإنقاذ والإغاثة بجمعية الهلال الاحمر الايرانية.

وتابع إن هناك مروحية تعمل الى جانب فرق الانقاذ وقد قامت بـ 9 طلعات جوية .

وأعلن أمس عن اختفاء عدد من متسلقي الجبال في مرتفعات العاصمة طهران اثر انهيار ثلجي حدث هناك.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

استراتيجية وزارة الخارجية السودانية تمنح أولوية لتطوير العلاقات مع مصر

استراتيجية وزارة الخارجية السودانية تمنح أولوية لتطوير العلاقات مع مصر

شبكة عيون الإخبارية