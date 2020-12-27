السودان: استعدنا السيطرة على 70% من أراضينا على حدود إثيوبيا

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مصراوي Masrawy

وكالات

أكد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، مساء أمس السبت، أن القوات السودانية استعادت نحو ٧٠% من أراضي السودان على الحدود الإثيوبية، حسبما ذكرت العربية.

وقال صالح، مساء السبت، إن ‏القوات السودانية تحركت بشكل دفاعي والاشتباكات توقفت خلال اليومين الماضيين.

وأكد ‏وزير الإعلام السوداني، أن لقوات التي هاجمتنا على حدود إثيوبيا ليست ميليشيا بل قوات نظامية.

وكانت اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش السوداني تعرض لهجوم جديد من ميليشيات وقوات إثيوبية قرب الشريط الحدودي، تزامنًا مع انتهاء لجنة ترسيم الحدود بين البلدين أعمالها في الخرطوم دون نتائج ملموسة.