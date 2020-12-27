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بعد طرح اسمه نقيبًا للصحفيين.. عبدالقادر شهيب: "ادوا العيش لخبازه"

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بعد طرح اسمه نقيبًا للصحفيين.. عبدالقادر شهيب: "ادوا العيش لخبازه" بعد طرح اسمه نقيبًا للصحفيين.. عبدالقادر شهيب: "ادوا العيش لخبازه"

مصراوي Masrawy

11:42 م السبت 26 ديسمبر 2020

(مصراوي):

كشف الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، سبب تراجع الصحافة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم تولي أصحاب الكفاءة مهمة إدارة المؤسسات الصحفية، قائلا: "المشكلة إن احنا مبقناش بندي العيش لخبازه".

وأضاف "شهيب" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أنه فوجئ بطرح اسمه من قبل عدد من الصحفيين للترشح لمنصب نقيب الصحفيين إلا أنه لا يفكر في خوض تلك التجربة، مشيرًا إلى أن الصحافة في حاجة إلى نقيب لديه الوقت والجهد الكافيين لخدمة الصحافة والصحفيين، مشيرا إلى أنه إذا كانت الصحافة في حاجة إلى "إعطاء العيش لخبازه فإن النقابة محتاجة إلى خباز ماهر"

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين في حاجة إلى من ينقذها، لافتا إلى أن الصحافة لها مستقبل باهر إذا توافرت الإرادة السياسية من الصحفيين والدولة لتحقيق هذا المستقبل، مشيرا إلى أن الصحافة في طريقها إلى هذا المستقبل الباهر.​

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