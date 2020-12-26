أخبار عاجلة

"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام -
"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية -
بالفيديو .. شاهد أفضل 20 صورة للأرض من الفضاء بتوقيع "ناسا" -
"الغامدي": جاهزون لاستقبال المصلين في المسجد النبوي خلال الإجازة -
أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول أوروبية -
‏ماكرون: بريطانيا ستظل حبيبتنا والأشهر الأولى من 2021 ستكون صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تجديد حبس عاطل حوّل منزله مصنعًا لمخدر "الفودو"

Print
تجديد حبس عاطل حوّل منزله مصنعًا لمخدر "الفودو" تجديد حبس عاطل حوّل منزله مصنعًا لمخدر "الفودو"

مصراوي Masrawy

11:08 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بتصنيع مخدر الفودو والاتجار به.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية")، باتخاذ مسكنه بدائرة القسم مصنعاً لتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، واتخاذه من المنطقة سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع – كمية من الفودو المخدر- كمية من البردقوش– مبلغ مالي – زجاجات وعبوات مواد تستخدم في عملية التصنيع– كمية كبيرة من الأكياس البلاستيك – ميزان حساس – هاتف محمول – دراجة بخارية بدون لوحات معدنية).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، والسلاح للدفاع، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تنقلاته.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

استراتيجية وزارة الخارجية السودانية تمنح أولوية لتطوير العلاقات مع مصر

استراتيجية وزارة الخارجية السودانية تمنح أولوية لتطوير العلاقات مع مصر

شبكة عيون الإخبارية