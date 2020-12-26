أخبار عاجلة

"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام -
"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية -
بالفيديو .. شاهد أفضل 20 صورة للأرض من الفضاء بتوقيع "ناسا" -
"الغامدي": جاهزون لاستقبال المصلين في المسجد النبوي خلال الإجازة -
أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول أوروبية -
‏ماكرون: بريطانيا ستظل حبيبتنا والأشهر الأولى من 2021 ستكون صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

دبي تعتمد إجراءات وقائية مشددة خلال احتفالات رأس السنة

Print
دبي تعتمد إجراءات وقائية مشددة خلال احتفالات رأس السنة دبي تعتمد إجراءات وقائية مشددة خلال احتفالات رأس السنة

مصراوي Masrawy

10:33 م السبت 26 ديسمبر 2020

دبي - (د ب أ)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، اعتماد إجراءات الاحتفالات برأس السنة تهدف إلى الحد من انتشار ، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتضمنت الإجراءات غير المسبوقة، حظر التجمعات العائلية والاجتماعية الخاصة لأكثر من 30 شخصًا.

وسيتم فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم لمن قام بالدعوة أو تنظيم تجمع يخالف الاشتراطات بزيادة العدد عن 30 و15 ألف درهم لكل مشارك.

كما أكدت اللجنة العليا على ضرورة التزام كافة مكونات المجتمع بالإجراءات الوقائية الموصى بها من مختلف الجهات الصحية في الدولة وكذلك من قبل منظمة الصحة العالمية والمعتمدة والمعمول بها في دبي ودولة الإمارات عموماً بما يكفل للمجتمع سلامتهم من التعرض لخطر العدوى بفيروس كورونا، في الوقت الذي بدأت فيه دبي تقديم لقاح "فايزر- بايونتيك" ضمن المرحلة الأولى من حملة التطعيم التي انطلقت في الإمارة.

وشددت اللجنة على أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ليس أمراً اختيارياً، إذ أن الإخلال به يشكل ضرارًا جسيماً كونه يرتبط بصحة المجتمع وسلامة أفراده، وهو ما تضعه حكومة دبي في مقدمة الأولويات، إذ تعمل جاهدة على توفير كافة الضمانات التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة للجميع سواء من المواطنين أو المقيمين وكذلك الزوار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

19 وفاة و 1427 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

19 وفاة و 1427 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 181503

لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 181503

شبكة عيون الإخبارية