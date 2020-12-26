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٣٠ يناير.. الحكم في دعوى تحديد هامش ربح للسلع والمنتجات للقضاء على الاحتكار

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٣٠ يناير.. الحكم في دعوى تحديد هامش ربح للسلع والمنتجات للقضاء على الاحتكار ٣٠ يناير.. الحكم في دعوى تحديد هامش ربح للسلع والمنتجات للقضاء على الاحتكار

مصراوي Masrawy

10:43 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المطالبة بتحديد السلع والمنتجات، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية؛ للحكم، بجلسة ٣٠ يناير المقبل.

حملت الدعوى رقم 30779 لسنة 67 قضائية واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أن تحديد هامش ربح للسلع يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

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