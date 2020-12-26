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ألقاه من الطابق الثاني.. طفل يقتل شقيقه الأصغر في البحيرة

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ألقاه من الطابق الثاني.. طفل يقتل شقيقه الأصغر في البحيرة ألقاه من الطابق الثاني.. طفل يقتل شقيقه الأصغر في البحيرة

مصراوي Masrawy

10:08 م السبت 26 ديسمبر 2020

البحيرة - أحمد نصرة:

تسبب طفل عمره 8 سنوات في مصرع شقيقه الأصغر، بعدما دفعه من أعلى درج منزلهما في كفرالدوار، بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى كفرالدوار، الطفل "ع.ع.م" 6 سنوات، جثة هامدة، وبه كسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين وجود كسر بالفقرات وسحجات وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، ووجود شبهة جنائية.
توصل فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليه “م .ع .ع ” 8 سنوات بعدما دفعه من أعلى درجات الطابق الثاني ليسقط جثة هامدة على خلفية المشاجرة معه أثناء اللعب.
تحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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