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مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالمنوفبة.. وتوقف الحركة 20 دقيقة لجمع الأشلاء

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مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالمنوفبة.. وتوقف الحركة 20 دقيقة لجمع الأشلاء مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالمنوفبة.. وتوقف الحركة 20 دقيقة لجمع الأشلاء

مصراوي Masrawy

09:43 م السبت 26 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات قطار "الأسكندرية ـ القاهرة"، اليوم السبت، بعدما دهسه أثناء مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتوقفت حركة القطارات لجمع أشلاء المتوفى.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز بركة السبع، يفيد بوفاة الشاب "ع.ع.ع" 23 سنة، من قرية عمروس التابعة لمركز الشهداء، ويعمل تبّاع على سيارة، عقب دهسه من قطار "الأسكندرية القاهرة" وتحول جسده إلى أشلاء أسفل عجلات قطار 1008.

أدى الحادث إلى توقف حركة القطارات لنحو 20 دقيقة لجمع أشلاء الشاب ونقلها إلى المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7746 إداري بركة السبع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

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