ضبط صاحبة معمل تحاليل لإدارته بدون ترخيص في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حررت إدارة تموين مركز الحامول في كفر الشيخ، محضر في الشرطة ضد صاحبة معمل تحاليل في نطاق مركز الحامول، وذلك لمزوالتها النشاط بدون ترخيص.

كان ياسر محمدين، مدير إدارة تموين الحامول في كفر الشيخ، شكل حملة للمرور على المخابز، ومتابعة الحالة التموينية، في نطاق مركز الحامول.

ورصدت الحملة صاحبة معمل تحاليل تزاول النشاط بدون ترخيص، وعدم إعلانها عن أسعار الخدمات الطبية، وعدم النظافة العامة بالمعمل، ووفق ذلك حُرر ضدها المحضر رقم 4005 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.