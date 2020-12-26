في "كلاسيكو" الإثارة.. "الشهري" ينقذ الهلال أمام الاتحاد بهدف قاتل

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نجح صالح الشهري مهاجم الهلال في إنقاذ فريقه من الهزيمة الثانية في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الاتحاد بالهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة الجولة العاشرة من المسابقة.

هدفا المباراة جاءا عن طريق اللاعب عبد الرحمن العبود في الدقيقة الـ20 من عمر المباراة لصالح الاتحاد قبل أن يتعادل صالح الشهري للهلاليين في الدقيقة الـ86 من عمر المباراة.

ونجا الهلال من الهزيمة الثانية له في المسابقة؛ إذ سبق أن تلقى هزيمة أمام نادي الوحدة في وقت سابق.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة الـ15 (الرابع)، فيما ارتفع رصيد الهلال عند النقطة الـ23 محافظًا على المركز الأول في ترتيب المسابقة.

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