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لبنان تسجل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

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لبنان تسجل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لبنان تسجل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد
416 حالة في الجزائر والإجمالي بلغ 97857

لبنان تسجل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت لبنان 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد الإصابات فيها 169472 إصابةً.

وأشارت الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 120780، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1379 حالةً بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

كما سجّلت الجزائر 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 97857 إصابة.

وأشارت الصحة الجزائرية إلى أنها سجلت كذلك 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2722 حالة وفاة، فيما تماثل للتعافي 361 مريضًا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 65505 حالات.الجزائر لبنان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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