أخبار عاجلة

السفن والعائمات في ميناء بورتوفيق تطلق صافراتها احتفالا برأس السنة -
انتصار السيسي مهنئة بالعام الجديد: أدعو الله أن يلهمنا الإرادة والوعي لبناء المستقبل -
بروتوكول تعاون بين التموين ومحافظة الإسماعيلية لإنشاء مستودعات استراتيجية -
بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر -
كمشروع إنتاجي صغير.. "الزراعة" تنظم دورة تدريبية حول كيفية إنشاء منحل -
الرئيس السيسي مهنئا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلا بالخير والعطاء -
ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
"الصحة" توقع مذكرة تفاهم لتوفير اللقاح الصيني -
"الزراعة": حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات على الاعتماد الدولي للأيزو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

للطيران: تحليل PCR للمسافرين إلى اسطنبول ابتداء من الثلاثاء

Print
​مصر للطيران: تحليل PCR للمسافرين إلى اسطنبول ابتداء من الثلاثاء للطيران: تحليل PCR للمسافرين إلى اسطنبول ابتداء من الثلاثاء

مصراوي Masrawy

08:44 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

طالبت شركة للطيران، المسافرين إلى مدينة اسطنبول التركية، اعتبارًا من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 29 ديسمبر، بضرورة إحضار شهادة تُفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن المستجد، بنتيجة سلبية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول، حتى يُسمح لهم الصعود على الطائرة ويُستثنى من ذلك القرار الأطفال دون 6 أعوام.

وأضافت الشركة في بيان لها، اليوم السبت، أن هذا الإجراء جاء في ضوء تحديثات السفر الواردة من عدد من الدول، التي تُسيّر إليها الشركة رحلاتها، وأضافت أنه على الركاب ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الاحترازية، مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد في المطارات وعلى متن الطائرة، وغيرها من الضوابط الصحية حفاظًا على سلامتهم في جميع الأوقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

19 وفاة و 1427 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

19 وفاة و 1427 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 181503

لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 181503

شبكة عيون الإخبارية