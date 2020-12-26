"المسحة الثانية يوم الخميس".. الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بكورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

كشف الإعلامي وائل الإبراشي، تفاصيل جديدة حول إصابته بفيروس كورونا المستجد، وآخر تطورات حالته الصحية.

وقال الإبراشي، في مداخلة هاتفية على قناة الحياة، ببرنامج "الحياة اليوم" إن أي شخص يشعر بأى شيء يجب عليه إجراء التحليل فورًا، ويتعامل مع دور الأنفلونزا كأنه كورونا، مضيفًا: "أنا لو معملتش التحليل كان من الممكن أن يصاب زملاء آخرين بالفيروس معظم الإصابات من الرذاذ وليس اللمس، ولا استطيع أن أجزم أين حدثت الإصابة بالضبط".

وأضاف أن حالته الصحية متقلبة، حيث تكون الحالة جيدة في يوم وسيئة في يوم آخر، حيث يصاب بارتفاع في درجة الحرارة، وسعال بشكل متواصل، مؤكدًا أن الحالة النفسية مهمة في هذه المرحلة.

وأكد الإبراشي، أنه لم ينقل العدوى لأحد من أسرته أو فريق عمل البرنامج، موضحًا أنه سيجري المسحة الثانية يوم الخميس المقبل.