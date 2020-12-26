أخبار عاجلة

السفن والعائمات في ميناء بورتوفيق تطلق صافراتها احتفالا برأس السنة -
انتصار السيسي مهنئة بالعام الجديد: أدعو الله أن يلهمنا الإرادة والوعي لبناء المستقبل -
بروتوكول تعاون بين التموين ومحافظة الإسماعيلية لإنشاء مستودعات استراتيجية -
بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر -
كمشروع إنتاجي صغير.. "الزراعة" تنظم دورة تدريبية حول كيفية إنشاء منحل -
الرئيس السيسي مهنئا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلا بالخير والعطاء -
ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
"الصحة" توقع مذكرة تفاهم لتوفير اللقاح الصيني -
"الزراعة": حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات على الاعتماد الدولي للأيزو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"المسحة الثانية يوم الخميس".. الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بكورونا

Print
"المسحة الثانية يوم الخميس".. الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بكورونا "المسحة الثانية يوم الخميس".. الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بكورونا

مصراوي Masrawy

08:26 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

كشف الإعلامي وائل الإبراشي، تفاصيل جديدة حول إصابته بفيروس كورونا المستجد، وآخر تطورات حالته الصحية.

وقال الإبراشي، في مداخلة هاتفية على قناة الحياة، ببرنامج "الحياة اليوم" إن أي شخص يشعر بأى شيء يجب عليه إجراء التحليل فورًا، ويتعامل مع دور الأنفلونزا كأنه كورونا، مضيفًا: "أنا لو معملتش التحليل كان من الممكن أن يصاب زملاء آخرين بالفيروس معظم الإصابات من الرذاذ وليس اللمس، ولا استطيع أن أجزم أين حدثت الإصابة بالضبط".

وأضاف أن حالته الصحية متقلبة، حيث تكون الحالة جيدة في يوم وسيئة في يوم آخر، حيث يصاب بارتفاع في درجة الحرارة، وسعال بشكل متواصل، مؤكدًا أن الحالة النفسية مهمة في هذه المرحلة.

وأكد الإبراشي، أنه لم ينقل العدوى لأحد من أسرته أو فريق عمل البرنامج، موضحًا أنه سيجري المسحة الثانية يوم الخميس المقبل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

استراتيجية وزارة الخارجية السودانية تمنح أولوية لتطوير العلاقات مع مصر

استراتيجية وزارة الخارجية السودانية تمنح أولوية لتطوير العلاقات مع مصر

شبكة عيون الإخبارية