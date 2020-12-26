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اليابان تحظر دخول الأجانب بعد اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا

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اليابان تحظر دخول الأجانب بعد اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا اليابان تحظر دخول الأجانب بعد اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا

مصراوي Masrawy

08:10 م السبت 26 ديسمبر 2020

وكالات

تعتزم اليابان منع دخول الأجانب إلى أراضيها، بداية من الاثنين المقبل إلى نهاية يناير المقبل، بعد تسجيل العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية العامة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه لا يزال بإمكان المواطنين اليابانيين والمقيمين الأجانب الدخول، لكن يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وقالت الهيئة إن هذه الخطوة جاءت بعد تسجيل حالة إصابة مؤكدة للسلالة الجديدة لفيروس كورونا، السبت، لدى شخص عاد مؤخرًا من المملكة المتحدة.

كما تم اكتشاف خمسة مسافرين آخرين من بريطانيا كانوا مصابون بالسلالة الجديدة في اليوم السابق.

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