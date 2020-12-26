★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك 70% ارتفاعًا في نسبة المبيعات على أدوية بروتوكول علاج كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد" أنه منذ انتهاء الموجة الأول لكورونا تم إعداد خطة لمواجهة الموجة الثانية من خلال توفير مخزون استراتيجي من الأدوية يكفي من 6 إلى 12 شهرًا.

وأكد أن المخزون الاستراتيجي للأدوية كافي جدًا، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك تحريك لأسعار الأدوية وخاصة أدوية بروتوكول علاج كورونا.

وتابع: "هناك 40 خط إنتاج لتوفير الكمامات والمطهرات ولا يوجد أي نقص في المستلزمات الطبية"، نافيًا حدوث أي زيادة في الأسعار.

اقرأ أيضًا..

- الوضع صعب جدا.. وزير التعليم العالي: ذروة الموجة الثانية لكورونا في هذا التوقيت