بعد زيادة وزنه لـ290 كيلو.. وزير الصحة تستجيب لعلاج مواطن في المنوفية (صور)

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

استجابت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لاستغاثة المواطن "حمادة شعيب"، من قرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، لتضرره الشديد من زيادة وزنه إلى نحو 290 كيلوجرام، وجرى، نقله عبر سيارة إسعاف مجهزة، مساءاليوم السبت، إلى مستشفى الشهداء المركزي لفحص حالته وعمل اللازم.

وصرح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، لـ"مصراوي"، أنه المريض تقرر نقله فورًا إلى المستشفى استجابة لوزيرة الصحة، وتبين من الفحوصات الأولية وجود التهابات ناتجة عن ثنيات الجسم الزائد، فضلاً عن وجود صديد من منطقة السُرة، وقدمت المستشفى العلاج اللازم.

وأضاف "فيصل"، أنه تقرر عودة المريض لاحقًا إلى منزله تحسبا لإصابته بعدوى كورونا في المستشفى، وسيجري نقله إلى إحدى مستشفيات القاهرة المُجهزة لتلك الحالات، وإجراء عملية للحالة لعلاج مشكلته مع السمنة، وذلك فور الانتهاء من أزمة كورونا الراهنة.

من جانبه، قال "شعيب"، إنه يعاني من زيادة الوزن منذ عام 2002، إذ كان يعمل سائق سيارات نقل ثقيل ويجوب محافظات مصر شرقًا وغربًا، وبسبب عمله لم يتاح له توافر دورة مياه في رحلاته اليومية، متابعًا: "كنت بفضل 3 ايام مبعملش حمام عشان مش لاقي مكان يسترني".

وأشار الرجل إلى أن عينه اليُمنى تحتاج لعناية عاجلة بعد فقدانه البصر بها جراء حُمى أصابته، وقال: "أصحاب السيارات رافضين يشغلوني وقالوا لي إن الكرسي بيتكسر أول ما تقعد عليه"، واستغاث لعلاجه سريعًا، فمعاشه يبلغ 900 جنيه فقط، ولا يُلبي متطلبات المعيشة.