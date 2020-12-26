أخبار عاجلة

السفن والعائمات في ميناء بورتوفيق تطلق صافراتها احتفالا برأس السنة -
انتصار السيسي مهنئة بالعام الجديد: أدعو الله أن يلهمنا الإرادة والوعي لبناء المستقبل -
بروتوكول تعاون بين التموين ومحافظة الإسماعيلية لإنشاء مستودعات استراتيجية -
بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر -
كمشروع إنتاجي صغير.. "الزراعة" تنظم دورة تدريبية حول كيفية إنشاء منحل -
الرئيس السيسي مهنئا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلا بالخير والعطاء -
ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
"الصحة" توقع مذكرة تفاهم لتوفير اللقاح الصيني -
"الزراعة": حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات على الاعتماد الدولي للأيزو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"ادعى تعطل المركبة".. المؤبد مصير متهم بهتك عرض فتاة في البساتين

Print
"ادعى تعطل المركبة".. المؤبد مصير متهم بهتك عرض فتاة في البساتين "ادعى تعطل المركبة".. المؤبد مصير متهم بهتك عرض فتاة في البساتين

مصراوي Masrawy

08:00 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفى، اليوم السبت، متهمًا بخطف وهتك عرض مواطنة فى منطقة البساتين، بالسجن المؤبد.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم "ت.م"، خطف المجني عليها "ه.ع"، بطريق التحايل بأنه حال قيادته المركبة "أجرة"، وما أن أبصرها آمنة بالطريق فأوهمها بتوصيلها فاستجابت واستقلت معه المركبة، واصطحبها إلي مكان بعيدا عن أعين الناس، قاصدا من ذلك هتك عرضها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ادعى تعطل المركبة ثم أشهر السلاح الأبيض "سكين"، مهددا إياها فأحدث الرعب في نفسها المطمئنة، وتمكن من شل مقاومتها وحركتها، وقام بهتك عرضها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

استراتيجية وزارة الخارجية السودانية تمنح أولوية لتطوير العلاقات مع مصر

استراتيجية وزارة الخارجية السودانية تمنح أولوية لتطوير العلاقات مع مصر

شبكة عيون الإخبارية