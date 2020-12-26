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المتحدث العسكري ينشر قرار قبول طلاب جدد في الكلية الحربية من خريجي الكليات

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المتحدث العسكري ينشر فيديو قرار قبول طلاب جدد في الكلية الحربية من خريجي الكليات المتحدث العسكري ينشر قرار قبول طلاب جدد في الكلية الحربية من خريجي الكليات

مصراوي Masrawy

07:51 م السبت 26 ديسمبر 2020

(مصراوي):

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إعلان قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكلية الحربية من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين والحاصلات على الدراسات العليا (دبلومة الدراسات العليا – الماجستير – الدكتوراة) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة يناير 2021.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، والذي أشار فيه إلى التخصصات والشروط للقبول كالآتي:

التخصصات المطلوبة من الأطباء (الذكور): هي طب الأسنان والصيدلة والطب البيطري: حيث يشترط للحاصلين على درجة دبلومة دراسات عليا / ماجستير ألا يزيد السن عن 32 سنة، والحاصلين على درجة الدكتوراة ألا يزيد السن عن 36 سنة في 1/1/2021.

صيادلة – طب بيطري: حيث يشترط للحاصلين على درجة دبلومة دراسات عليا / ماجستير وألا يزيد السن عن 30 سنة، والحاصلين على درجة الدكتوراة لا يزيد السن عن 34 سنة في 1/1/2021.

ونشر المتحدث العسكري، بالقرار الجديد:

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مصراوي Masrawy

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