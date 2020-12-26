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يجدد انتقاده للمحكمة العليا الأمريكية بسبب انتخابات الرئاسة

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ترامب يجدد انتقاده للمحكمة العليا الأمريكية بسبب انتخابات الرئاسة يجدد انتقاده للمحكمة العليا الأمريكية بسبب انتخابات الرئاسة

مصراوي Masrawy

07:49 م السبت 26 ديسمبر 2020

واشنطن - (أ ش أ):

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ، انتقاده للمحكمة العليا الأمريكية على خلفية رفضها الطعن على فوز منافسه جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأخيرة، واصفاً المحكمة بأنها "عديمة الكفاءة وضعيفة تماما".

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم السبت "المحكمة العليا للولايات المتحدة عديمة الكفاءة وضعيفة تماما أمام التزوير الهائل الذي وقع في انتخابات 2020 الرئاسية... لدينا أدلة قاطعة، لكنهم لا يريدون رؤيتها.. إذا كانت لدينا انتخابات فاسدة، فلا بلد لدينا"، على حد تعبيره.

وأعلن المجمع الانتخابي، في وقت سابق من الشهر الجاري، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة، بعد حصوله على 306 من أصوات الهيئة الناخبة الـ538، في مقابل 232 صوتا فقط لترامب.

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