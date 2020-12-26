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بحضور مدبولي وهيكل.. يتابع استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام

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بحضور مدبولي وهيكل.. السيسي يتابع استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام بحضور مدبولي وهيكل.. يتابع استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام

مصراوي Masrawy

07:17 م السبت 26 ديسمبر 2020

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح ، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض "استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام".

ووجّه الرئيس بالعمل المستمر من أجل مواكبة التطور التكنولوجي المتنامي في مجال الإعلام والارتقاء بآليات التواصل مع جميع فئات المجتمع، بهدف إتاحة المعرفة والمعلومات الصحيحة والدقيقة من المصادر الموثوقة، الأمر الذي يعزز من الوعي المجتمعي ويدعم الحفاظ على الهوية المصرية.

وعرض وزير الإعلام أبرز محاور استراتيجية عمل الوزارة والتي تهدف إلى ترسيخ الالتزام بمبادئ وقيم العمل الإعلامي، وضمان التحلي بالمصداقية والشفافية في عمل وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن تعزيز الاهتمام بالتربية الفكرية والإعلامية للأجيال الجديدة، إضافةً إلى تطوير نظم التدريب للكوادر الإعلامية، وزيادة القدرات المؤسسية لوسائل الإعلام المختلفة في التعامل مع الأحداث المحلية والدولية.

كما استعرض الوزير رؤية الوزارة تجاه رقمنة الإعلام المصري وفق أحدث النظم التكنولوجية، بهدف صياغة منظومة إعلامية متطورة قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من الجمهور، والاستفادة من المحتوى الإعلامي والثقافي المصري الثري.

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مصراوي Masrawy

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