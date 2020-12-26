أخبار عاجلة

6 يناير.. انتهاء فترة التقدم لحائزي أراضي "سفنكس الجديدة" لتقنين أوضاعهم -
الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البيئة" تصادر 135 طنًا من الحطب المحلي من مستودع مخالف بالرياض

Print
"البيئة" تصادر 135 طنًا من الحطب المحلي من مستودع مخالف بالرياض "البيئة" تصادر 135 طنًا من الحطب المحلي من مستودع مخالف بالرياض
بتعاون الجهات الأمنية

تمكنت فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 135 طنًا من الحطب المحلي، داخل مستودع يستخدم كنقطة توزيع للحطب المحلي بأحد المواقع العشوائية خلف نادي الفروسية بالعاصمة الرياض.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لمنع ومكافحة الاحتطاب والحفاظ على البيئة وضمن حملاتها المشتركة مع القوات الخاصة للأمن البيئي، وقوات أمن الطرق لضبط المخالفين لنظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة بحق المخالفين، وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

وفي سياق متصل، وضمن إطار الحملة التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمكافحة الاحتطاب ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بقعاء بالتعاون مع شرطة المحافظة فجر أمس، عدد 3 سيارات محملة بالحطب المحلي لغرض البيع، الذي يعد مخالفًا لنظام المراعي والغابات والتعليمات تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تتخذ عدة إجراءات لتعزيز حماية البيئات الرعوية والأخرى التي تنمو فيها الأشجار على امتداد جغرافية، عبر نشر فرق ميدانية رقابية تحول دون العبث بموارد الطبيعة أو الاحتطاب.

كما نفذت وما زالت عدد من الخطوات للحد من ظاهرة الاحتطاب، وأسهمت تلك الحملات بالإضافة إلى الحملات التوعوية والأنظمة التي سنتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في تنامي الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة على البيئة، والحد من الاحتطاب، وإعادة زراعة الأشجار في بيئتها، ودعم حملة "لنجعلها خضراء" التي نفذتها الوزارة على مستوى المملكة.وزارة البيئة والمياه والزراعة الجهات الأمنية القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه

"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه

"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة

"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

شبكة عيون الإخبارية