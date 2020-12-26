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النصر يفتتح ملعبه "مرسول بارك".. بتعادل بطعم الخسارة مع ضمك

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النصر يفتتح ملعبه

تعادل النصر وضمك 2/2 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعبه ( أول مباراة له ) بجامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدفين، عن طريق "بيتروس" عند الدقيقتين 10، والثالثة من الوقت بدلاً من الضائع 3+45 ، فيما قلص "فيتور" عند الدقيقة 36 النتيجة لضمك بتسديدة ولا أجمل، ارتطمت بالقائم قبل ولوجها مرمى حارس النصر "جونز".

ومع مطلع الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 48 ومن خلال "النيران الصديقة" أحرز مدافع النصر "مايكون" بالخطأ هدف التعادل لضمك برأسية خلفيه استقرت داخل الشباك النصراوية .
بتلك النتيجة رفع النصر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ 14، وضمك في المركز الـ 15 برصيد 8 نقاط.

النصر يفتتح ملعبه

النصر يفتتح ملعبه

النصر يفتتح ملعبه

النصر يفتتح ملعبه

النصر يفتتح ملعبه

النصر يفتتح ملعبه

النصر يفتتح ملعبه

النصر ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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