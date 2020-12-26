اليوم.. اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين لبحث أزمة "محرري الآثار"

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أعلنت نقابة الصحفيين انعقاد مجلسها مساء اليوم، لمناقشة أوضاع النقابة والصحفيين، على رأسها الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أزمة الوزير والصحفيين في سقارة"، والتي تعود أحداثها إلى فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان كشف أثري جديد في منطقة آثار سقارة، المنعقد يوم 14 نوفمبر 2020م.

وعلى أثر ذلك، تقدم صحفيون، ظهر اليوم، ينتمون لمؤسسات صحفية قومية وحزبية ومستقلة وأجنبية، يمثلون "الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي، والتايمز البريطانية"، بمذكرة حملت رقم 6451، طالبوا فيها نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس، باتخاذ إجراءات قانونية ونقابية جادة وحاسمة جراء الانتهاكات الصارخة الصادرة عن وزير السياحة والآثار خالد العناني، وشريكته المستشار الإعلامي نيفين العارف في حق الصحافة وكرامة صحفييها، بما تضمنته من مخالفات لـ10 مواد في الدستور والقانون على حد سواء، تصل عقوبات جانب منها إلى الحبس لمدة عامين، حسب ما قالوا.

وأضافوا أن تلك الخطوات الإجرائية المبدئية تكون عبر اتخاذ قرارات بـ"منع نشر اسم وصورة الوزير في مختلف الصحف المصرية، حتى يعتذر عما بدر منه من انتهاكات للدستور والقانون"، و"تحرير النقابة بلاغا فيما تضمنته شكاوي الصحفيين لدى النائب العام حفاظًا على هيبة الصحافة وحقوق الصحفيين"، و"ماشدة رئيس مجلس الوزراء في إقالة نيفين العارف من منصبها كمستشار إعلامي لعدم تعاونها وتعاملها اللائق مع الصحفيين"، و"إحالة نيفين العارف إلى التحقيق في النقابة في التجاوزات والمخالفات التي ارتكبتها وفقا لشكوانا، كونها عضوا في نقابة الصحفيين، باعتبارها صحفية بجريدة الأهرام"، و"إحالة إسماعيل جمعة، الصحفي بجريدة الأهرام، إلى التحقيق في النقابة في التجاوزات التي ارتكبها في حق زملائه على موقع التواصل الاجتماعي، وفقا للشكوى المقدمة من عشرات الصحفيين ضده".