أخبار عاجلة

6 يناير.. انتهاء فترة التقدم لحائزي أراضي "سفنكس الجديدة" لتقنين أوضاعهم -
الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اليابان تسجل حالتين جديدتين للإصابة بسلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا

Print
اليابان تسجل حالتين جديدتين للإصابة بسلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا اليابان تسجل حالتين جديدتين للإصابة بسلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا

مصراوي Masrawy

06:56 م السبت 26 ديسمبر 2020

طوكيو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم السبت، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد من السلالة المكتشفة هذا الشهر في المملكة المتحدة، والتي يقول العلماء إنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة.

وأوضحت الوزارة أن الحالتين الجديدتين هما لطيار في العقد الرابع من عمره عاد من العاصمة البريطانية لندن يوم 16 ديسمبر الجاري، وامرأة من أفراد عائلته في عقدها الثالث من العمر، لم تسبق لها زيارة المملكة المتحدة، لتكون أول حالة في اليابان تنتقل إليها عدوى السلالة الجديدة من "كوفيد-19" من داخل البلاد، حسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان سلطات الصحة اليابانية عن اكتشاف أول 5 حالات للإصابة بالسلالة الجديدة في البلاد، وجميعها من العائدين لليابان من المملكة المتحدة قبل أيام.

وتشهد اليابان خلال الأيام الأخيرة زيادة في عدد الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19"، لا سيما في العاصمة طوكيو، لكن السلطات ترى أن الزيادة ليست كبيرة إلى الحد الذي يدفعها لفرض حالة الطوارئ.

إلا أن المخاوف من تفشي السلالة الجديدة دفعت اليابانية، اليوم، إلى إعلان منع دخول الأجانب غير المقيمين من أنحاء العالم بداية من الإثنين المقبل وحتى نهاية يناير القادم.

وفرضت عشرات الدول حول العالم قيودا على السفر إليها من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس "كورونا" يُعتقد أنها السبب في الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في لندن وجنوب غرب إنجلترا خلال الأسابيع الأخيرة.

ويقول مسئولو الصحة البريطانيون إن السلالة الجديدة قد تكون أكثر قدرة على الانتشار من نظيرتها الأولى بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، لكن ليس هناك دليل على كونها أكثر فتكا أو مقاومة للقاحات المضادة للفيروس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية