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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع، خلال الاجتماع، المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، حيث اطلع على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية فيها، والتي تشمل 50 مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

ووجّه الرئيس بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير المقبل 2021، باشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.