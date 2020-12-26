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فرنسا تستقبل أولى جرعات لقاح "فايرز" وتستعد لبدء حملة تطعيم الأحد

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فرنسا تستقبل أولى جرعات لقاح "فايرز" وتستعد لبدء حملة تطعيم الأحد فرنسا تستقبل أولى جرعات لقاح "فايرز" وتستعد لبدء حملة تطعيم الأحد

مصراوي Masrawy

06:37 م السبت 26 ديسمبر 2020

باريس - (ا ف ب)
وصلت أولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى فرنسا السبت، استعدادا لبدء حملة تلقيح الأحد. وتتضمن الشحنة الأولى 19 ألفا وخمسمئة جرعة. وستعطى أولى جرعات اللقاح في منشأتين لكبار السن في سيفرون بضواحي باريس وفي ديجون وسط شرق البلاد. ولكن يبقى التحدي الأبرز أمام المسؤولين الفرنسيين هو تخزين اللقاح، إذ إنه يجب تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين 60 و80 درجة مئوية تحت الصفر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ولكن عملية النقل تتم بدرجة حرارة بين درجتين وثماني درجات مئوية، ولا يمكن الحفاط على اللقاح ضمن درجات الحرارة هذه أكثر من خمسة أيام.
اعتبرت السلطة الصحية العليا في فرنسا أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركة فايزر مع مختبر بايونتيك "يمكن أن يُستخدم لدى الأشخاص البالغين 16 عاما وما فوق"، وذلك "نظرا إلى فعاليته ونسبة تقبل (الأجسام) له". ويشكل رأي السلطة الصحية الخطوة التنظيمية الأخيرة قبل بدء حملة التلقيح في فرنسا الأحد.

أعطت السلطات الصحية الفرنسية الضوء الأخضر لبدء استخدام لقاح "فايزر- بايونتيك" في آخر خطوة قبل بدء حملة التطعيم في فرنسا الأحد المقبل.

وقالت رئيسة السلطة الصحية العليا في فرنسا دومينيك لو غولوديك خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "نؤكد أن هذا اللقاح الأول لديه مكان في استراتيجية التلقيح، نظرا إلى فعاليته ونسبة تقبل (الأجسام) له، وهو نبأ ممتاز".

وأضافت أن "النمذجة الرياضية التي أجريناها تطمئننا في استراتيجية التلقيح وأولويتها الأشخاص الذين يقطنون في دور العجزة والعاملون المعرضون للخطر"، أي الأشخاص "الذين لديهم أكبر فائدة فردية من هذا التطعيم".

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