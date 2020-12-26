حماس تندد بشن إسرائيل غارات جوية على غزة

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غزة - (د ب أ)

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشن إسرائيل اليوم السبت، غارات جوية على قطاع غزة مستهدفة مواقع للحركة.

وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم في بيان، إن غارات إسرائيل عدوان همجي تسبب في ترويع المدنيين الآمنيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، أنه قصف أهدافًا لحركة حماس في قطاع غزة.

وأشار قاسم إلى إصابة شظايا صواريخ إسرائيلية مستشفى أطفال ومركز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة في غزة.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد شنت غارات استهدفت موقعين عسكريين لحماس وأراض زراعية وسط وجنوب القطاع من دون وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن القصف أدى إلى وقوع أضرار مادية بمستشفى الدرة للأطفال، وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة بمدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن غاراته استهدفت موقعا لإنتاج أسلحة صاروخية،وبنية تحتية، وموقعا عسكريا.

وذكر الجيش أن الغارات تمت ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة الليلة الماضية باتجاه مدينة عسقلان اعترضتهما منظومة القبة الحديدية الدفاعية دون إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفتين.

وكتب الجيش الإسرائيلي عبر تويتر: "ستتحمل حماس تبعات كل الإرهاب الصادر من غزة".

وقالت مصادر أمنية بحركة حماس إن الصواريخ الإسرائيلية أصابت منشآت تدريب تابعة للحركة في ضواحي مدينة غزة، وأضافت المصادر إن مدنيين اثنين، أحدهما طفل 6 سنوات، أصيبا في الغارات الجوية.

وذكرت المصادر أيضا إن أضرارًا بالغة لحقت بمستشفى الدرة للأطفال شمال شرقي المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان ردًا على حماس "وردت تقارير عن أن الغارة ألحقت أضرارًا بمستشفى في قطاع غزة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "يشير تحقيق أولي لجيش الدفاع الإسرائيلي إلى أن الغارة لم تسبب الضرر المذكور آنفا. وما زال الحادث قيد المراجعة".

وتابع "يشتبه في أن الانفجارات الثانوية، التي تم تحديدها من الضربة على موقع تصنيع الصواريخ التابع لحماس، ألحقت أضرارًا بالمستشفى القريب".