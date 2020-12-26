أخبار عاجلة

6 يناير.. انتهاء فترة التقدم لحائزي أراضي "سفنكس الجديدة" لتقنين أوضاعهم -
الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حماس تندد بشن إسرائيل غارات جوية على غزة

Print
حماس تندد بشن إسرائيل غارات جوية على غزة حماس تندد بشن إسرائيل غارات جوية على غزة

مصراوي Masrawy

06:36 م السبت 26 ديسمبر 2020

غزة - (د ب أ)

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشن إسرائيل اليوم السبت، غارات جوية على قطاع غزة مستهدفة مواقع للحركة.

وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم في بيان، إن غارات إسرائيل عدوان همجي تسبب في ترويع المدنيين الآمنيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، أنه قصف أهدافًا لحركة حماس في قطاع غزة.

وأشار قاسم إلى إصابة شظايا صواريخ إسرائيلية مستشفى أطفال ومركز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة في غزة.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد شنت غارات استهدفت موقعين عسكريين لحماس وأراض زراعية وسط وجنوب القطاع من دون وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن القصف أدى إلى وقوع أضرار مادية بمستشفى الدرة للأطفال، وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة بمدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن غاراته استهدفت موقعا لإنتاج أسلحة صاروخية،وبنية تحتية، وموقعا عسكريا.

وذكر الجيش أن الغارات تمت ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة الليلة الماضية باتجاه مدينة عسقلان اعترضتهما منظومة القبة الحديدية الدفاعية دون إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفتين.

وكتب الجيش الإسرائيلي عبر تويتر: "ستتحمل حماس تبعات كل الإرهاب الصادر من غزة".

وقالت مصادر أمنية بحركة حماس إن الصواريخ الإسرائيلية أصابت منشآت تدريب تابعة للحركة في ضواحي مدينة غزة، وأضافت المصادر إن مدنيين اثنين، أحدهما طفل 6 سنوات، أصيبا في الغارات الجوية.

وذكرت المصادر أيضا إن أضرارًا بالغة لحقت بمستشفى الدرة للأطفال شمال شرقي المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان ردًا على حماس "وردت تقارير عن أن الغارة ألحقت أضرارًا بمستشفى في قطاع غزة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "يشير تحقيق أولي لجيش الدفاع الإسرائيلي إلى أن الغارة لم تسبب الضرر المذكور آنفا. وما زال الحادث قيد المراجعة".

وتابع "يشتبه في أن الانفجارات الثانوية، التي تم تحديدها من الضربة على موقع تصنيع الصواريخ التابع لحماس، ألحقت أضرارًا بالمستشفى القريب".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية