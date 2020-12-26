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العاهل السعودي يكلف بتوجيه دعوة لقادة مجلس التعاون الخليجي لحضور القمة

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العاهل السعودي يكلف بتوجيه دعوة لقادة مجلس التعاون الخليجي لحضور القمة العاهل السعودي يكلف بتوجيه دعوة لقادة مجلس التعاون الخليجي لحضور القمة

مصراوي Masrawy

06:02 م السبت 26 ديسمبر 2020

الرياض- (د ب أ)

كلف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، بنقل الدعوة إلى قادة دول المجلس، للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الرياض يوم 5 يناير 2021، حسبما أفادت وكالة الأنباء (واس).

وعبر الحجرف عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لقادة دول المجلس على ما يبذلونه من جهود مخلصة لتعزيز التعاون الخليجي، إيمانا منهم بأواصر الأخوة والمحبة التي تربط مواطني دول مجلس التعاون.

وأضاف الحجرف قائلاً: "إن انعقاد القمة الحادية والأربعين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قادة دول المجلس لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وإيجاد آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل".

وتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قائلا: إن "المجلس يدخل العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء و المشرق، لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة."

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