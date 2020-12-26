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مصرع مزارع وإصابة زوجته وأبنائه إثر انيهار منزل في المنيا

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مصرع مزارع وإصابة زوجته وأبنائه إثر انيهار منزل في المنيا مصرع مزارع وإصابة زوجته وأبنائه إثر انيهار منزل في المنيا

مصراوي Masrawy

06:28 م السبت 26 ديسمبر 2020

المنيا - محمد النادي:
لقيّ مزارع مصرعه تحت أنقاص منزل ريفي قديم مكون من 3 طوابق، انهار فجأة داخل عزبة أيوب التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، بينما أُصيبت زوجته وأبنائه الـ 3.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل ريفي قديم بعزبة أيوب داخل مركز ديرمواس، ووجود متوفى ومصابين.

انتقلت أجهزة الأمن، إلى مكان الانهيار، تبيّن مصرع "خالد.ت.ع" ٥٢ عامًا فلاح، وإصابة زوجته "عايده.ح.س"، وأبنائه الثلاثة: محمود، حسام، ومنار.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وفرض طوق أمني حول المنزل المنهار حفاظًا على حياة المارة، وإخطار الوحدة المحلية لإتخاذ اللازم وفصل المياه والكهرباء.
حُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف، والتي قررت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول الظروف والملابسات.

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