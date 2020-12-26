تفريغ 15 ألف طن فول وتداول 26 سفينة بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 26 سفينة لحاويات وبضائع، اليوم السبت، في الوقت الذي بلغت فيه حركة الصادر 9170 طن يوريا و1610 أطنان جبس.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الوارد من البضائع تضمنت 21047 طن ذرة و2443 طن قمح و2476 طن سكر و18126 طن خردة و15 ألف طن فول صويا.

كما شملت حركة الوارد 10858 طن فول و2500 طن زيت طعام و3100 رأس ماشية، بحسب البيان.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175595 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 58970 طنا.