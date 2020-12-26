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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر انهيار جدار في محجر بالوادي الجديد

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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر انهيار جدار في محجر بالوادي الجديد مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر انهيار جدار في محجر بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

06:20 م السبت 26 ديسمبر 2020

الوادى الجديد- محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم السبت، وأصيب 4 آخرين في حادث انهيار جدار مبنى بالحجر في أحد المحاجر بالقرب من مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد وذلك أثناء قيامهم بعمل محارة للجدار.
ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث انهيار جدار من الطوب علي عمال أثناء قيامهم بعمل محارة في أحد المحاجر بمركز بلاط ما أسفر عن مصرع عادل رفاعي بشندي 36 سنة وإصابة 4 آخرين.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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