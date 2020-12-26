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غلق طريق "قفط - القصير" لسوء الأحوال الجوية في قنا

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غلق طريق "قفط - القصير" لسوء الأحوال الجوية في قنا غلق طريق "قفط - القصير" لسوء الأحوال الجوية في قنا

مصراوي Masrawy

06:14 م السبت 26 ديسمبر 2020

قنا-عبدالرحمن القرشي :

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إنه جرى بالتنسيق مع إدارة مرور قنا والجهات المختصة لغلق طريق قـفط - القصير وذلك نظرا لسوء حالة الطقس.

وأكد محافظ قنا أن غلق الطريق يستمر لحين استقرار الأحوال الجوية حفاظا على سلامة المواطنين.

وجّه الداودي برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

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