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الرئيس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكونغولي

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الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكونغولي الرئيس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكونغولي

مصراوي Masrawy

06:23 م السبت 26 ديسمبر 2020

(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح ، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس فيلكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول مختلف مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وعلى رأسها متابعة الجهود التنموية المصرية في الكونغو الديمقراطية.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في إطار الرئاسة المقبلة المرتقبة للكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي للعام القادم 2021.

وأكد الرئيس الكونغولي التطلع للتطوير العلاقات الثنائية الوثيقة مع ، معربًا عن تقدير بلاده للمساعي المصرية الصادقة والحثيثة لدعم بلاده على كافة المستويات وفي جميع المحافل الدولية والإقليمية، لتثبيت الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.

وأعرب الرئيس السيسي عن الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا مواصلة مصر لمساندة الكونغو الديمقراطية والعزم على الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة، بهدف ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالكونغو الديمقراطية.

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