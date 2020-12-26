صور.. محافظ أسوان يبحث طلبات أهالي قرية أبو الريش

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، اجتماعا موسعاً مع مديري الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والطرق والسكك الحديدية والصحة والري، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، لمناقشة الحلول الجذرية والعاجلة لكافة المشاكل والاحتياجات الجماهيرية التي عرضها أهالي قرية أبو الريش على محافظ أسوان أمس في اللقاء الجماهيري معهم عقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد الشيخ على.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة حل هذه المشاكل ومواجهتها بخطوات فعلية على الأرض لتغيير الواقع الحالي، وتحقيق الاستقرار المعيشي والحياة الكريمة لكل أهالي أبو الريش قبلى وبحرى، علاوة على القرى والمناطق النائية الأخرى.

مؤكداً على أنه سيتم تذليل كافة العقبات والإجراءات الإدارية والمالية للإسراع بتخصيص الأرض التي سيجرى إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي عليها وإسنادها للشركة المنفذة مع العمل في 5 محطات رفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد لإنهاء هذا المشروع الضخم خلال عام ونصف، ووجه أشرف عطية للبدء في تنفيذ الحلول العاجلة بالتوسعات في محطات بهاريف والجيش لضخ مياه الشرب ، مع تركيب المحابس وإعادة تأهيل الشبكات ضمن المرحلة الأولى لخطة الـ30 مليون جنيه، ليتزامن ذلك مع الحل النهائي بتوصيل خط مياه الشرب الرئيسي من محطة جبل شيشة إلى محطة أبو الريش بطول 30 كم ومن خلال عدد 2 خزان ضخم.

وكلف المسئولين بتشكيل لجنة ميدانية والنزول لمواقع العمل على مستوى قرية أبو الريش وخاصة ترميم ورفع كفاءة أجزاء من الطريق الزراعي الشرقي بنظام البلاطات الخرسانية للحد من الحوادث المرورية، بجانب رفع كفاءة مزلقان بهاريف للسكك الحديدية، بالإضافة إلى فتح فصلين للتمريض بطاقة 63 طالبًا وطالبة بمدرسة الشهيد حمدي الابتدائية طبقاً للتنسيق العام على مستوى مركز أسوان، فضلاً عن الإسراع بإنهاء مشروع تطوير مستشفى أبو الريش بحري من ضمن 6 مستشفيات على مستوى المحافظة لتحويلهم إلى مراكز طبية متطورة.