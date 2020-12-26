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الكويت تعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا رسميا غدا

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الكويت تعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا رسميا غدا الكويت تعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا رسميا غدا

مصراوي Masrawy

06:00 م السبت 26 ديسمبر 2020

وكالات:
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، بدء حملة التطعيم بلقاح ضد المستجد غدا الأحد، وذلك بعد نجاح الافتتاح التجريبي للحملة، وذلك بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية".
وكانت انطلقت في دولة الكويت، الخميس، افتتاح تجريبي لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح فايزر وبيونتيك، حيث تركز على تطعيم الطواقم الطبية وكبار السن.
وخلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا من المتوقع تلقيح 10 آلاف شخص في اليوم.
وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، إن "اللقاح آمن ومعتمد من الجهات الدولية".
وأضاف "الحملة سوف تستمر شهور مطالبا الجميع بالاستمرار بالالتزام بالاشتراطات الصحية".

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