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التهرب الضريبي: انقضاء الدعوى الجنائية لإبراهيم نافع بعد وفاته

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التهرب الضريبي: انقضاء الدعوى الجنائية لإبراهيم نافع بعد وفاته التهرب الضريبي: انقضاء الدعوى الجنائية لإبراهيم نافع بعد وفاته

مصراوي Masrawy

05:37 م السبت 26 ديسمبر 2020

كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية لإبراهيم نافع بالوفاة بتهمة التهرب الضريبي.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم خلال الفترة من 1 يناير 2000 وحتى 30 سبتمبر 2002 بدائرة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، بصفته المسئول عن إحدى الجهات الملزمة بأحكام الخصم تحت حسب الضريبة " مؤسسة الأهرام الصحفية "، لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لأشخاص القطاع الخاص والخاضعين لأحكام الضريبة على الدخل والتى تزيد عن عشرة جنيهات والمبينة قدرا بالأوراق، مبلغ 8,403,639 جنيها " ثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف، وستمائة وتسعة وثلاثون جنيه.

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