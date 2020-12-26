أخبار عاجلة

6 يناير.. انتهاء فترة التقدم لحائزي أراضي "سفنكس الجديدة" لتقنين أوضاعهم -
الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. محافظ القليوبية في عزاء المستشار لاشين إبراهيم

Print
صور.. محافظ القليوبية في عزاء المستشار لاشين إبراهيم صور.. محافظ القليوبية في عزاء المستشار لاشين إبراهيم

مصراوي Masrawy

05:31 م السبت 26 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:


استقبلت أسرة الراحل المستشار لاشين إبراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المستجد، المعزين في الفقيد، في السرادق المقام أمام منزله بقرية ميت عاصم مركز بنها.

وتقدم العزاء نجلي الفقيد، وشقيقه المستشار مدحت لاشين، وباقي أفراد العائلة، إذ جرى استقبال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الحالي، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، وأحد أصدقاء الفقيد، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، ولفيف من رجال القضاء، وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والسلك القضائي من زملاء وتلاميذ الراحل ومحبية وأهالي القرية وأقارب الفقيد.
يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم لاشين من أبناء قرية ميت عاصم مركز بنها وتدرج في المناصب القضائية حتى وصل لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وأصيب منذ 25 يوما بالكورونا وتم حجزه في مستشفي بالقاهرة على أجهزة التنفس الصناعي حتى أعلنت وفاته صباح أمس وتوجه أقاربه لاستلام الجثمان، وجرى دفنه في مقابر العائلة في مسقظ رأسه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية