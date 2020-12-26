أخبار عاجلة

6 يناير.. انتهاء فترة التقدم لحائزي أراضي "سفنكس الجديدة" لتقنين أوضاعهم -
الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكرملين: بوتين سيعلن بنفسه موعد تلقي اللقاح ضد

Print
الكرملين: بوتين سيعلن بنفسه موعد تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا الكرملين: بوتين سيعلن بنفسه موعد تلقي اللقاح ضد

مصراوي Masrawy

05:47 م السبت 26 ديسمبر 2020

موسكو - (أ ش أ):
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعلن بنفسه متى يعتزم تلقي اللقاح الروسي ضد .
وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت، مجيبا عن سؤال بهذا الصدد: "سيعلن الرئيس بنفسه متى يعتزم تلقي اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا".
ويأتي تصريح المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية هذا بعد إعلان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو في وقت سابق من اليوم عن منح الموافقة لاستخدام اللقاح الروسي ضد الكورونا "سبوتنيك V" لتطعيم الأشخاص فوق سن 60 عاما.
يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" هو أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فاعليته بنسبة 95 بالمئة.
وأعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد أن فعاليته في حماية المواطنين المسنين من الوباء تتجاوز 90%، وذلك بحسب نتائج الاختبارات السريرية.
وأكد حساب "سبوتنيك V" على "تويتر" اليوم أن الاختبارات، التي جرت على المتطوعين فوق سن الـ60 عاما، أظهرت أن اللقاح آمن تماما وتزيد فعاليته عن 90% لهذه الفئة العمرية، مشيرا إلى أن اللقاح نجح في حماية الذين جرى تطعيمهم به في هذه الفئة وغيرها بالكامل من إصابات خطيرة بالفيروس التاجي.
وكانت قد بدأت في 5 ديسمبر الجاري حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
يُذكر أن روسيا سجلت 29 ألفا و258 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى أكثر من 3 ملايين إصابة. وتصبح روسيا بذلك رابع دولة على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل، تتخطى عتبة الثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية